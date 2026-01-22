Две квартиры до февраля: кому эксперт рекомендует срочно оформить вторую льготную ипотеку

С 1 февраля в России вступит в силу ряд изменений в законодательстве, которые коснутся ипотеки. Эксперт Иванова считает, что некоторым категориям лиц стоит до нововведений оформить ипотеку. Однако специалист отметила, что торопиться рекомендовано не всем и не «любой ценой».

Оксана Иванова высказала мнение, что до 1 февраля стоит изучить предложения рынка недвижимости тем гражданам, кто планировал оформить две льготные ипотеки на супругов. Например, можно приобрести одну квартиру, в которой планирует жить семья. Вторая квартира станет инвестиционным проектом. Она может предназначаться для детей после их взросления.

Вводимые правила утверждают принцип единой льготной ипотечной программы для каждой семьи, что означает невозможность повторного использования подобной схемы в ее прежнем формате после окончания февраля, отметила эксперт. По мнению Ивановой, нововведение повлечет за собой кардинальное изменение существующего финансового подхода к приобретению жилья.

«Да, правила могут стать строже, но сама программа как инструмент покупки жилья для семей с детьми никуда не исчезает — и в большинстве жизненных сценариев важнее не „успеть любой ценой“, а успеть качественно: выбрать ликвидный объект, правильно оформить расчеты, зафиксировать условия и не допустить ошибок, которые потом невозможно исправить», — говорит эксперт.

Ранее сообщалось, что в России признали провал льготной ипотеки для решения жилищного вопроса.