Ипотеке в РФ предрекли остановку при прекращении льготных выплат банкам

Льготные ипотеки в России постепенно сойдут на нет, если государство прекратит выплачивать банкам компенсации по таким кредитам. Об этом предупредил Михаил Гольдберг, глава аналитического центра ДОМ.РФ. Его мнение привело РИА Новости.

По словам эксперта, банки в РФ соглашались выдавать льготные ипотечные кредиты только за счет того, что им выплачивало компенсацию правительство. Иначе у финансовых учреждениях была нулевая рентабельность по подобным сделкам, несмотря на обычные риски. В том же случае, если государство прекратит платить подобные компенсации, то уже до конца 2025 года число подобных кредитов сползет до нуля.

«Я надеюсь, что такой вероятности нет. Иначе банкам будет нечем покрыть убыток и выдачи ипотеки в известной степени остановятся», — указал он.

Гольдберг добавил, что даже нулевая рентабельность устраивает банки, они хотя бы не несут убытки. Он понадеялся, что в России продлят возмещение ипотеки для кредитных организаций, иначе сильный удар будет нанесен не только по банковской системе, но и по всему ипотечному строительству.

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