Вице-премьер Хуснуллин допустил сокращение ввода жилья в России к 2027 году

Вице-премьер России Марат Хуснуллин выразил опасение, что к 2027 году объем вводимого жилья в стране может существенно снизиться или вовсе прекратиться. Таким прогнозом он поделился в эфире телеканала «Россия 24».

По словам Хуснуллина, такой сценарий возможен, в первую очередь, из-за приостановки реализации новых строительных проектов, а также возросших финансовых трудностей, возникших в строительной отрасли.

По его словам, если нынешние тенденции сохранятся, в РФ может наблюдаться снижение объемов ввода жилья до 30%, которое будет связано с затягиванием строительных работ и уменьшением количества реализуемых проектов из-за нехватки средств, в том числе из-за ограничений по эскроу-счетам.

Несмотря на сложную ситуацию, Хуснуллин выразил надежду на стабилизацию ситуации на российском рынке жилья в скором времени, особенно в связи с планируемой правительством отменной комиссии по ипотеке.

Ранее заместитель комитета Государственной думы РФ по строительству и ЖКХ Александр Аксененко заявил, что с 1 сентября в России вступит в силу обновленный порядок ведения Единого государственного реестра недвижимости (ЕГРН).