Эксперт Демщиков рекомендует открывать депозиты минимум на 1 год
Эксперт Демщиков перечислил банки с лучшими условиями по депозитам
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Финансовый консультант Илья Демщиков перечислил банки, которые снизили условия по депозитам после решения Банка России оставить размер ключевой ставки неизменной, сообщил «РосБалт».
Эксперт отметил, что по некоторым финансовым продуктам ставки по депозитам снизили в «Альфа-Банке» и «Доме РФ». Консультант Демщиков обратил внимание, что не все банки заявили о снижении ставок. В настоящее время в ОПТ-Банке, «Промсвязьбанке» и ВТБ менять условия депозитов не намерены.
По мнению финансового эксперта, среднесрочные депозиты в сложившихся на экономическом рынке условиях больше всего теряют в доходности. Однако и в сегменте краткосрочных вкладов также есть примеры снижения ставок.
«Одни из самых свежих: об изменении ставки с 28 декабря сообщил Т-Банк. Разместить деньги на пополняемом в течение 30 дней вкладе с этой даты можно будет лишь под 18,5%. Сейчас ставка составляет 23%», — рассказал эксперт.
Согласно данным Демщикова, в «Абсолют Банке» с 29 декабря также будут произведены изменения в условиях предложенных программ.
Эксперт рекомендует россиянам при наличии свободных денег переводить их на депозиты сроком минимум на 1 год. В настоящее время можно выбрать выгодные предложения у разных банков.
Ранее сообщалось, что Греф посоветовал россиянам конвертировать доллары в рубли.