Эксперт Демщиков рекомендует открывать депозиты минимум на 1 год

Эксперт отметил, что по некоторым финансовым продуктам ставки по депозитам снизили в «Альфа-Банке» и «Доме РФ». Консультант Демщиков обратил внимание, что не все банки заявили о снижении ставок. В настоящее время в ОПТ-Банке, «Промсвязьбанке» и ВТБ менять условия депозитов не намерены.

По мнению финансового эксперта, среднесрочные депозиты в сложившихся на экономическом рынке условиях больше всего теряют в доходности. Однако и в сегменте краткосрочных вкладов также есть примеры снижения ставок.

«Одни из самых свежих: об изменении ставки с 28 декабря сообщил Т-Банк. Разместить деньги на пополняемом в течение 30 дней вкладе с этой даты можно будет лишь под 18,5%. Сейчас ставка составляет 23%», — рассказал эксперт.

Согласно данным Демщикова, в «Абсолют Банке» с 29 декабря также будут произведены изменения в условиях предложенных программ.

Эксперт рекомендует россиянам при наличии свободных денег переводить их на депозиты сроком минимум на 1 год. В настоящее время можно выбрать выгодные предложения у разных банков.

Ранее сообщалось, что Греф посоветовал россиянам конвертировать доллары в рубли.