Подмосковный рынок признали лучшим розничным рынком в стране

Фото: [ Администрация г. о. Подольск ]

Один из подмосковных рынков был признан лучшим розничным рынком в стране, сообщили в Минсельхозпроде региона. Так, Южный рынок в Подольске вошел в число победителей конкурса «Торговля России».

Организатором конкурса является Минпромторг России. В этом году со всей страны поступило почти полторы тысячи заявок на участие в нем.

Основная задача мероприятия – выявить и популяризовать передовой отраслевой опыт, а также лучшие практики торговли в стране.

Ранее губернатор региона Андрей Воробьев рассказал о планах по открытию в области в течение трех лет полутора сотен предприятий в рамках программы импортозамещения.