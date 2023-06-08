Подмосковный рынок признали лучшим розничным рынком в стране
Фото: [Администрация г. о. Подольск]
Один из подмосковных рынков был признан лучшим розничным рынком в стране, сообщили в Минсельхозпроде региона. Так, Южный рынок в Подольске вошел в число победителей конкурса «Торговля России».
Организатором конкурса является Минпромторг России. В этом году со всей страны поступило почти полторы тысячи заявок на участие в нем.
Основная задача мероприятия – выявить и популяризовать передовой отраслевой опыт, а также лучшие практики торговли в стране.
Ранее губернатор региона Андрей Воробьев рассказал о планах по открытию в области в течение трех лет полутора сотен предприятий в рамках программы импортозамещения.