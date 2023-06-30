Кабмин выделит еще 1,5 миллиарда рублей на селекционно-племенной комплекс в Подмосковье

Правительство России направит еще 1,5 миллиарда рублей на завершение строительства крупного селекционно-племенного комплекса в Московской области. Соответствующее распоряжение подписал премьер-министр РФ Михаил Мишустин, сообщила пресс-служба кабмина.

В правительстве напомнили, что открытие сельскохозяйственного предприятия состоялось в этом году. Новый комплекс позволит повысить продовольственную безопасность страны. Благодаря его работе птицефабрики обеспечат отечественными мясными породами кур, а птицеводы больше не будут зависеть от импорта.

Отмечается, что в прошлом году на строительство комплекса было направлено 4,5 миллиарда рублей. Деньги выделялись из резервного фонда. Таким образом, общий объем федерального финансирования проекта составит шесть миллиардов рублей.

Ранее сообщалось, что губернатор Подмосковья Андрей Воробьев провел рабочую встречу с вице-премьером России Маратом Хуснуллиным. Политики обсудили вопросы социально-экономического развития Московской области и реализацию национальных проектов.