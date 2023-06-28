Андрей Воробьев и Марат Хуснуллин обсудили вопросы социально-экономического развития Подмосковья

Губернатор Московской области Андрей Воробьев и зампред правительства России Марат Хуснуллин провели рабочую встречу. Об этом глава Подмосковья сообщил в своих соцсетях.

«Обсудили важные вопросы развития нашего Подмосковья <…>. Диалог и поддержка федерального правительства для нас особенно ценны», — подчеркнул Андрей Воробьев.

В рамках беседы политики обсудили вопросы социально-экономического развития Подмосковья, снижение административных барьеров в строительстве и реализацию нацпроектов, уточнил в своих соцсетях Хуснуллин.

Ранее сообщалось, что губернатор Подмосковья Андрей Воробьев проверил работу детской поликлиники № 2 в Ивантеевке, которая открылась после ремонта в апреле этого года.