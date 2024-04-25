Карьера уже не в моде: молодежь в РФ едет на вахты, бросая офисы

Молодые люди отказываются работать по стандартному графику, а потому выбирают фриланс, вахту или подработку. Об этом рассказал директор по маркетингу международной аутсорсинговой компании DKRS Максим Герасимов.

По данным опроса соискателей сервиса hh.ru, 28% респондентов не устраивает сфера, в которой они работают. 39% часто испытывают усталость, а 56% опрошенных хотели бы поменять профессию. По данным SuperJob, каждый четвертый россиянин, работающий на удаленке, готов уволиться, лишь бы не возвращаться в офис.

Другая философия

Как пояснил Максим Герасимов, у нежелания молодежи работать в офисе есть несколько причин.

«Бесспорно, на это повлиял период пандtмии. Люди привыкли работать из дома, а также хотят самостоятельно управлять своим временем, поэтому не спешат возвращаться за рабочие столы. Технологический прогресс этому способствует. Многие вообще не рассматривают офисные варианты работы. Быть «белым воротничком» уже не так престижно, как 15-20 лет назад», — рассказал он.

Сегодня молодое поколение больше ценит свободу и разнообразие. Философия жизни ради работы исчерпала себя и стала неактуальной, добавил Герасимов. Люди хотят посвящать время саморазвитию, путешествиям.

Вахтовики и фрилансеры

Поэтому фриланс в последнее время и стал пользоваться такой популярностью. Специалист может сам предлагать свои услуги заказчикам, работать из любой точки мира, регулировать свой график и не зависеть от одной компании.

«Однако фрилансеров очень много, что стало причиной большой конкуренции среди них в сферах дизайна, копирайтинга, IT и журналистики. По данным опроса Finances Online, 63% фрилансеров испытывают стресс из-за непредсказуемого формата работы. Такие специалисты не могут быть уверены в своем объеме работы и заработке в будущем», — предупредил эксперт.

Он добавил, что интерес у молодежи вызывают почасовые подработки и работа вахтовым методом. Эти варианты тоже позволяют не находиться каждый день на одном месте.

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