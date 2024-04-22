Друг на час: кто и зачем платит за разговоры по душам

На онлайн-площадках с объявлениями стали массово предлагать платные услуги «собеседника» или «друга на час». Откуда берутся такие предложения и кто на них отвечает – в материале «Подмосковье сегодня».

Не стоит доверять

Некий Вадим средних лет готов стать «жилеткой» для любого всего за 300 рублей в час. Неизвестная девушка, живущая на Арбате, оценивает свои услуги гораздо дороже – в 10 тыс. рублей за то же время. Впрочем, связаться с ней никак не удается.

Психолог Елена Михайлина считает, что, возможно, сами авторы подобных объявлений пытаются таким образом сбежать от одиночества или найти новых друзей. Заодно и заработать.

«Представители молодого поколения уверены, что то, что получено бесплатно, не будет цениться. Поэтому и практикуются платные разговоры с «друзьями на час» по телефону или в формате переписки», – объяснила Михайлина корреспонденту «Подмосковья сегодня».

Однако она предупредила, что доверять абсолютно незнакомому человеку не стоит.

«Чем он может помочь, сказать трудно. А вот навредить, использовать полученную информацию против заказчика или просто нечаянно «расковырять рану» вполне способен», – считает она.

Никто не хочет говорить

Тренд характерен не только для нашей страны, ведь проблема одиночества актуальна везде. Люди готовы платить посторонним не только за беседу по телефону, но и за то, чтобы провести вместе праздники. В конце прошлого года в интернете разлетелось грустное сообщение Ивана Г. из России, живущего в Манчестере. Он искал тех, кто за деньги согласится встретить с ним Новый год. На сообщение отреагировали жители разных стран. Они тоже жаловались, что никто не хочет говорить по душам и построить отношения очень сложно.

Клинический психолог Елена Асланова отмечает, что постепенно люди теряют умение подстраиваться друг под друга, выслушивать и понимать чужую точку зрения.

«Раньше в семейно-биологической системе все время приходилось достигать некоего компромисса, чтобы существовать вместе, так как от родственников никуда было не деться. Теперь больших семей из представителей разных поколений практически нет. А к посторонним людям, которым платишь, не требуется приспосабливаться, они будут слушать и так, а если что-то не нравится, можно просто сбросить звонок», – заявила она.

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