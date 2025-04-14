Китай приостановил экспорт редкоземельных минералов из-за пошлин Трампа

В связи с обострением торгового противостояния, вызванного введением американским президентом Дональдом Трампом импортных пошлин, Китай временно прекратил экспорт редкоземельных минералов и магнитов. Данные материалы являются ключевыми для автомобильной и аэрокосмической промышленности, а также для компаний, производящих полупроводники и работающих по военным заказам. Об этом сообщила газета The New York Times.

Экспорт приостановлен на период разработки китайским правительством новой системы экспортного контроля. По мнению NYT, внедрение этой системы может создать препятствия для поставок определенным компаниям, в том числе американским военным подрядчикам.

Издание напоминает, что 4 апреля китайские власти ограничили вывоз шести редких тяжелых металлов, которые полностью перерабатываются в Китае, а также редкоземельных магнитов, 90% которых производится в КНР. Теперь отправка этих материалов из Китая возможна только при наличии специальных экспортных разрешений.

Газета подчеркивает, что редкоземельные магниты составляют небольшую долю от всего объема китайского экспорта в США и другие страны, поэтому серьезных экономических последствий для Китая данная мера не повлечет.

Ранее политолог Макаркин назвал цели Трампа по введению пошлин на товары из других государств.