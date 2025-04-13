Политолог Макаркин назвал цели Трампа по введению пошлин на товары из других государств

Пошлины для товаров из прочих государств, введенные главой Белого дома Дональдом Трампом, всколыхнули весь мир и привели к падению рынков. Политтехнолог Алексей Макаркин рассказал, на что рассчитывают в Белом доме США. Об этом сообщает «Вечерняя Москва».

По его словам, американский лидер искренне верит в эффективность собственной доктрины, однако он находится на уровне мировоззрения конца позапрошлого века, в связи с чем и апеллирует к подзабытым американским президентам.

Эксперт добавил, что в этом случае можно посоветовать прочитать рассказ О’Генри «Короли и капуста» с целью многое понять. Однако существуют политические нюансы. Так, Трамп предвкушает, как все государства с новыми тарифами станут стремиться встретиться с ним лично, что в очередной раз напомнит о его статусе в качестве лидера всего мира. Таким образом, и ответная реакция главы Белого дома станет отражать особенности поведения данных государств, включая страны Старого Света. Трампу явно предпочтительнее вести прямые переговоры, а не торговаться с европейской бюрократией.

Ранее западная пресса раскрыла болевую точку Трампа в его борьбе с Китаем.