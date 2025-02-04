Китай ввел пошлины на ввоз американских товаров в ответ на действия США

Китай отреагировал на введение пошлин на свою продукцию при ввозе в Соединенные Штаты и принял зеркальные меры. Он также ввел пошлины на американскую продукцию по ряду категорий. Об этом сообщило агентство Bloomberg.

После того как администрация Трампа установила пошлину в 10% на товары из Китая, Пекин решил ответить США тем же самым. Он ввел пошлину в 15% на американский уголь и сжиженный природный газ. На нефть и сельхозтехнику из США был установлен таможенный сбор в 10%. Точно такой же пошлиной будут облагаться американские многолитражные автомобили, а также пикапы.

Помимо этого, в КНР ввели таможенный контроль, связанный с ввозом в страну товаров, имеющих в своем составе теллур, молибден, висмут, вольфрам и индий.

Ранее американская пресса уже осудила торговую войну, которую начал Трамп. По ее мнению, торговые пошлины на иностранные товары уже начали негативно влиять на жизнь простых американцев даже до момента вступления в силу. Все ограничения указывают другим странам на их незащищенность от действий Вашингтона и подтолкнут бизнес к избавлению от зависимости от американского рынка.