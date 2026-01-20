«Клондайк подморозило»: Дерипаска оценил стоимость аэропорта Домодедово в три раза дешевле стартовой цены
Бизнесмен Дерипаска оценил аэропорт Домодедово в 40 млрд, а не в 132 млрд рублей
Фото: [Аэропорт «Домодедово»/Медиасток.рф]
Российский бизнесмен Олег Дерипаска высказался о продаже аэропорта Домодедово. В своем телеграм-канале он заявил, что реальная стоимость этого актива составляет около 40 млрд руб., что значительно ниже начальной цены аукциона.
Продажа 100% долей холдинга, контролирующего аэропорт, началась 12 января 2026 года. Стартовая цена, установленная для торгов, составила 132,266 млрд руб. с шагом повышения в 1%.
«Кто этот умник, стесняюсь спросить? Это при кредитной ставке 18,5% и курсе 77 руб. за доллар. Как говорится — наш Клондайк слегка подморозило за два последних года», — написал бизнесмен.
Чтобы участвовать в аукционе, претендентам необходимо было внести залог в размере 26,45 млрд руб. до 19 января. Единственным участником торгов стал предприниматель Евгений Богатый, зарегистрированный в Чеченской Республике.
Дискуссия о справедливой оценке актива ведется давно. Например, Промсвязьбанк ранее оценивал группу «Домодедово» примерно в 115 млрд руб., а консалтинговая группа Б1 давала негативную оценку в минус 10 млрд руб., учитывая долги и прогнозы.
Как пишет РБК, финансовые результаты группы свидетельствуют о проблемах. По итогам 2023 и 2024 годов ее чистый убыток составил 7 и 7,2 млрд руб. соответственно. Руководство аэропорта прогнозирует убыток около 10 млрд руб. по итогам 2025 года. Основной причиной называют значительное падение пассажиропотока.
