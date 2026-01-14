Аэропорт в корзину: объявление о продаже Домодедово за 130 млрд руб. стало мемом

На крупной онлайн-платформе с объявлениями недавно был размещен лот о продаже одного из ключевых аэропортов России — Домодедово. Заявленная стоимость составляет немногим более 130 млрд руб. Эта информация мгновенно стала поводом для многочисленных шуток и ироничных предположений в социальных сетях, сообщил REGIONS.

«Ребятки, у нас все еще есть возможность скинуться», — написали жители Шатуры, выразив общее настроение.

Жители Шатуры с юмором восприняли это предложение. Пользователи Сети начали активно обсуждать возможность коллективного выкупа аэропорта. Одним из главных аргументов в этих шуточных обсуждениях стала тема улучшения транспортной доступности для своего города.

Одно из предложений пользователей соцсетей — открыть авиасообщение с Шатурой или организовать вертолетные рейсы в пригород Лесное, чтобы разгрузить местный автобусный маршрут.

