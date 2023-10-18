Компании из Подмосковья представили свою продукцию в Казахстане

Семь компаний из Подмосковья представили свою продукцию на международной выставке «Актобе Нефтехим 2023» в Казахстане. Об этом рассказали в Мининвесте области.

Выставка оборудования и технологий химической, нефтяной и газовой промышленности проходит с 18 по 20 октября в городе Актобе. Коллективный стенд Подмосковья был организован при содействии регионального Фонда ВЭД.

Свою продукцию на выставке смогли представить компании ООО «Рустерм» из Королева, ООО «ХИМСТАБ» из Химок, ООО «Курс-Консалтинг» из Долгопрудного, ООО «Деловой Союз» из Серпухова, ООО «СТС-ГЕОСЕРВИС» из Раменского, ООО «Алатырь» из Богородского округа, ООО «ЛАБХИМКОМПЛЕКТ» из Клина.

Ранее губернатор области Андрей Воробьев рассказал о поддержке предпринимательства в регионе.