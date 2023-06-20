Компания «Клин Аква» откроет импортозамещающее производство лимонадов в Раменском

Почти два миллиарда рублей вложит компания в производство безалкогольных напитков, которое планируют разместить в подмосковном Раменском. Об этом сообщили в региональном Мининвесте.

Отмечается, что пятьсот миллионов компания получила благодаря льготному кредиту, выданному в рамках программы «Промышленная ипотека». Ожидается, что данные средства направят на приобретение помещения, в котором ранее был завод по выпуску соков компании PepsiCo.

Ранее Андрей Воробьев подчеркнул, что за три года в Подмосковье откроют 150 предприятий по программе импортозамещения.