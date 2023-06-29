Комплекс по выпуску лекарственных препаратов планируют построить в Подмосковье

В Министерстве жилполитики Подмосковья уже выдали разрешение застройщику ОАО «Авексима» на строительство данного объекта. Ожидается, что общий объем инвестиций в проект составит шесть с половиной миллиардов рублей.

Площадь объекта составит более ста семидесяти тысяч квадратных метров. На предприятии запроектированы лаборатории и опытно-промышленные участки по созданию новых лекарств — здесь будут разрабатывать и производить антимикробные и противоопухолевые препараты, лекарства для лечения заболеваний в области кардиологии, гастроэнтерологии, гинекологии, дерматологии, неврологии, иммунологии и онкологии.

Ранее глава Подмосковья Андрей Воробьев заявил, что в регионе реализуются различные меры поддержки бизнеса и проектов импортозамещения.