Андрей Воробьев отметил важность импортозамещения
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На территории Московской области реализуются меры поддержки бизнеса и проектов импортозамещения, сообщил губернатор региона Андрей Воробьев.
«Тема импортозамещения очень важна. Если ты открываешь предприятие по программе импортозамещения, ты получаешь деньги под 1% из федерального фонда развития промышленности», - сообщил Воробьев в ходе ежегодного обращения к жителям региона.
Губернатор региона отметил, что предпринимателям также выделяются земельные участки за 1 рубль, а также предоставляется вся необходимая для работы инфраструктура.