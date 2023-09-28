«Конституционное право»: выяснилось, кто может получить бесплатную квартиру от государства

Некоторые категории граждан России могут получить бесплатное жилье от государства. Как пояснил адвокат Владимир Гончаров, основной закон страны — это Конституция, и она устанавливает, что бесплатное жилье могут получить малоимущие или другие граждане, которые нуждаются в жилище.

Так, уточнил он, для некоторых категорий граждан жилье может предоставляться за доступную плату как из государственных, так и из муниципальных и других жилищных фондов.

«Поэтому такая процедура называется предоставлением жилого помещения по договору социального найма», — отметил юрист в беседе с корреспондентом интернет-издания «Подмосковье сегодня».

А вот уже категория нуждающихся граждан и правила предоставления определяются жилищным кодексом. Это регулируется федеральным или региональным законодательством. То есть в каждом регионе нашей страны этот перечень может отличаться.

«Конечно, самыми нуждающимися из тех, кто может получить жилье бесплатно, являются сироты, дети-инвалиды, оставшиеся без попечения родителей. Далее идут сотрудники правоохранительных органов, в том числе МВД, ФСИН, и так далее, военнослужащие, медицинские работники, но для этого нужно доказать, что они действительно нуждаются в жилье либо являются малоимущими», — пояснил Гончаров.

Кроме того, добавила экономист, профессор РЭУ им. Г.В. Плеханова Наталья Проданова, претендовать на бесплатную квартиру могут те граждане, жилые помещения которых признаны непригодными для проживания и не подлежат ремонту или реконструкции.

«Еще в это число можно включить судей, прокурорских, а также педагогических работников, состоящих на учете в качестве нуждающихся в жилых помещениях», — отметила Проданова.

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