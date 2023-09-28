«Тратят львиную долю»: выяснилось, сколько должен зарабатывать ипотечник в Подмосковье

Ипотека остается главным способом улучшения жилищных условий, однако с нынешними ценами на недвижимость многим жителям Подмосковья придется отдавать на обслуживание кредита большую часть своей зарплаты, подсчитала доцент РЭУ им. Г.В. Плеханова Елена Зацаринная.

По ее словам, чтобы избежать рисков невыплаты и ухудшения уровня жизни, оптимальным является соотношение, при котором 60% заработной платы тратится на собственные нужды, а 40% — на ежемесячный взнос по кредиту.

Зацаринная напомнила, что средняя заработная плата в Московской области на сегодняшний день составляет порядка 85-86 тыс. рублей.

«Средняя стоимость жилья доходит до 5,5 млн рублей. Для примера возьмем однокомнатную квартиру на вторичном рынке площадью 35 квадратных метров при наименьшей цене «квадрата» в 155 тыс. рублей. Несложно посчитать: если первоначальный взнос по ипотеке составляет 20%, ежемесячный платеж заемщика будет превышать 52 тыс. рублей при сроке кредитования в 30 лет и ставке в 14%», — пояснила экономист в беседе с корреспондентом интернет-издания «Подмосковье сегодня».

Однако, подчеркнула Зацаринная, в примере указан кредит с первоначальным взносом в 20%, а чем ниже будет сумма стартового капитала, тем выше размер ежемесячных платежей.

«Получается, что большинство подмосковных ипотечников на погашение кредита тратят если не все, то львиную долю заработанных денежных средств (60—65%). И, если брать соотношение 60 на 40, путем простых расчетов мы можем прийти к выводу, что житель Подмосковья должен получать как минимум 130 тыс. рублей, чтобы ипотечный платеж был для него комфортным», — подытожила доцент.

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