«Кредит доверия упадет»: как аварийная посадка самолета скажется на будущем «Уральских авиалиний»

«Доверие к такой авиакомпании, которая берет и взлетает на сломанном самолете, падает. Кредит доверия упадет до минимума. Если у тебя есть билет на самолет, и происходит подобный инцидент, с большой долей вероятности ты его просто сдашь и поедешь на поезде», — подытожил эксперт.