«Кредит доверия упадет»: как аварийная посадка самолета скажется на будущем «Уральских авиалиний»
Юрист Шалоносов предрек падение акций «Уральских авиалиний»
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Компания «Уральские авиалинии», самолет которой совершил экстренную посадку в поле под Новосибирском, грозится столкнуться с серьезным недоверием со стороны пассажиров в будущем.
Как рассказал юрист по туризму Эдуард Шалоносов, в первую очередь эта ситуация отразится на фондовом рынке.
«Упадут акции. Как только падают акции, падают вливания бенефициаров, то есть реальных собственников. Упадет ли спрос? Сто процентов. Снижение будет наблюдаться от трех до шести месяцев. Потом в России все это забывается. Это статистика, эмпирика», — пояснил Шалоносов в беседе с корреспондентом интернет-издания «Подмосковье сегодня».
При этом, по его словам, россияне в дальнейшем будут отказываться от авиарейсов.
«Доверие к такой авиакомпании, которая берет и взлетает на сломанном самолете, падает. Кредит доверия упадет до минимума. Если у тебя есть билет на самолет, и происходит подобный инцидент, с большой долей вероятности ты его просто сдашь и поедешь на поезде», — подытожил эксперт.
Ранее авиаэксперт раскрыл причины и обстоятельства вынужденной посадки Airbus.