«Все могло закончиться куда хуже»: авиаэксперт раскрыл причины и обстоятельства вынужденной посадки Airbus

Предварительной причиной аварийной посадки Airbus 320 «Уральских авиалиний» в Новосибирской области стал отказ гидросистемы во время полета, сообщили РИА Новости со ссылкой на экстренные службы региона. Авиаэксперт и экс-конструктор ОКБ «Сухой» Вадим Лукашевич рассказал, о какой системе идет речь и чем еще могло бы закончиться происшествие.

По словам собеседника, иного выхода, кроме как искать возможность посадить борт, у пилотов попросту не было.

«Гидросистема — это аналог кровеносных сосудов у человека. Все исполнительные механизмы, закрылки, предкрылки, руль направления, руль высоты и прочие отклоняемые поверхности, все приводится в действие гидравликой. Пилоты рычагами подают импульс, а уже механизмы создают усилие для движения деталей», — объяснил эксперт в беседе с корреспондентом интернет-издания «Подмосковье сегодня».

Как правило, отметил инженер, на самолетах имеется несколько контуров гидросистемы, минимум два. Если отказывает один, продолжает работать второй, но это все равно чрезвычайная и опасная ситуация.

«Правильно сделали, что не продолжили полет», — оценил действия пилотов Лукашевич.

Происшествие, выразил мнение авиаэксперт, могло закончиться трагедией. В условиях отказавшего управления, в том числе и частично, пилоты могли не сохранить собственные жизни и жизни пассажиров.

«При отказе гидросистемы, конечно, нужно разворачиваться, искать ближайший аэродром. Судя по тому, что в поле сели, значит, там что-то очень серьезное было. Снижение давления в гидросистеме может происходить из-за потери герметичности — рабочая жидкость попросту вытекает, и управление теряется. Отказ гидравлики — это настолько серьезно, что действительно нужно было идти на вынужденную посадку, иначе все могло закончиться куда хуже — крушением», — подвел итог собеседник.

Ранее стало известно, что творится в пункте размещения пассажиров севшего в поле Airbus.