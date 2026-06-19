«Кредитная дверь приоткрылась, но на цепочке». Одобрение заявок выросло до 25%, а ставки остались высокими

С начала текущего года доля положительных решений по кредитным заявкам в российских банках увеличилась до 25%. При этом ставки сохраняются на заградительном уровне, а требования к заемщикам стали жестче. Об этом со ссылкой на статистику финансовых организаций сообщают «Известия» .

В мае кредитные учреждения одобряли в среднем одну заявку из четырех. По ипотечным программам показатель достиг 40%, однако выдаваемые суммы нередко урезаются на треть. С 1 января банки при оценке платежеспособности клиентов учитывают исключительно официально подтвержденные доходы.

Если заемщик планирует тратить на погашение долгов более половины своего ежемесячного заработка, вероятность отказа существенно возрастает. Общий объем просроченной задолженности физических лиц превысил 1,67 трлн рублей, в связи с чем банки активизировали продажу проблемных портфелей — объем предложения вырос вдвое.

Эксперты рекомендуют для повышения шансов на одобрение заблаговременно проверять кредитную историю, закрывать неиспользуемые кредитные карты и подавать заявку в банк, через который поступает зарплата. Ожидается, что по мере снижения ключевой ставки до 12% к концу года ситуация на рынке кредитования улучшится, что сделает займы более доступными для широкого круга россиян.

Ранее директор MR Хазов сообщил о том, что 51% россиян не откажутся от семейной ипотеки.