Кредиты — легко, пенсия — сложно: названы слабые места в финансовой грамотности жителей Москвы и области

Более 117 тыс. жителей Москвы и Подмосковья проверили свои знания во Всероссийском онлайн-зачете по финансовой грамотности. Положительные результаты показали 77,5% участников, сообщили нам в пресс-службе ГУ Банка России по ЦФО.

Отмечается, что сертификат об успешном прохождении получили более 78% москвичей и почти 77% жителей Подмосковья.

«Уже несколько лет пройти тестирование на финансовую грамотность можно семьями — в этом году от Московского региона было сформировано более 5,5 тыс. семейных команд. Задания семейного зачета успешно выполнило более 1,6 тыс. подмосковных и более 2,6 тыс. столичных семей — всего более 76% команд», — говорится в сообщении, поступившем в редакцию интернет-издания «Подмосковье сегодня».

Кроме того, отметили в пресс-службе, в этом году впервые для учеников 5–11 классов был организован олимпиадный зачет. Те, кто успешно справился с его заданиями, без дополнительных испытаний вышли в финал Всероссийской олимпиады «Высшая проба» НИУ ВШЭ по профилю «Финансовая грамотность». В их число попали и столичные школьники.

«Взрослые участники лучше всего разбираются в темах кредитования и защиты от финансовых мошенников. А наибольшие затруднения у них вызвали вопросы о налогообложении при продаже недвижимости и проблемах при назначении страховой пенсии по старости», — говорится в сообщении.

Школьники средних и старших классов легко справились с заданиями по защите данных банковских карт, а вопросы об инвестировании, защите персональных данных в приложениях и проблемах, связанных с оформлением страхового полиса, оказались для них самыми сложными, заключили в ЦБ.

Ранее мы сообщали о том, что гимназисты из подмосковного Красногорска проверили финансовые знания на областном квесте.