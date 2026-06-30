Экономист Юрий Окишев посоветовал отложить оформление кредита до конца 2026 года: несмотря на снижение ключевой ставки ЦБ, банки пока не спешат удешевлять займы. Сейчас средние ставки по потребительским кредитам держатся на уровне 33,24% годовых, по ипотеке — 16–22%, сообщает агентство « Прайм ».

Эксперт прогнозирует, что к концу года ключевая ставка может опуститься до 11–12%, а вслед за ней снизятся и ставки по кредитам. В частности, рыночная ипотека к зиме может стать ниже 15%. При этом инфляция на середину июня составила 5,6% — этот фактор сдерживает удешевление кредитов.

С 1 июля начнут действовать новые лимиты ЦБ: они ограничат выдачу кредитов заемщикам с высокой долговой нагрузкой. Окишев отметил, что проценты по кредитам будут постепенно снижаться, поэтому к заключению договоров стоит подходить взвешенно. Если есть возможность отложить заем, лучше подождать несколько месяцев — условия станут выгоднее. Ранее оформленные «дорогие» кредиты можно рефинансировать при разнице ставок от 2%.