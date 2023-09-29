КРМО с начала года привлекла в Подмосковье 33 инвестора

Корпорация развития Московской области (КРМО) с января текущего года привлекла в Подмосковье тридцать три инвестора. Общая сумма заключенных соглашений превысила тридцать восемь миллиардов рублей, передает Мининвест региона.

«Общая площадь этих предприятий – более восьмидесяти пяти гектаров. К слову, это соответствует масштабам ста пятнадцати футбольных полей», - рассказал гендиректор КРМО Владимир Слипенькин.

Отмечается, что инвесторы намерены запустить производство в разных сферах. Благодаря реализации этих проектов в области появится почти четыре с половиной тысячи новых рабочих мест.

К примеру, компания «Л-Пак» планирует производить в Кашире гофрированный картон и упаковочную продукцию. Объем инвестиций составляет девятнадцать миллиардов рублей.

Ранее губернатор Андрей Воробьев заявил, что у бизнеса в Подмосковье есть желание выходить на международный рынок.