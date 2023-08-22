Андрей Воробьев: мы видим, что у бизнеса в Подмосковье есть желание выходить на международный рынок

Единая окружная конкурсная комиссия Всероссийской премии «Экспортер года» определила победителей в Центральном федеральном округе. Так, лидером по экспортным результатам стала Московская область, у которой в сумме пятнадцать призовых мест. Об этом сообщили в пресс-службе АО «Российский экспортный центр».

«Экспорт имеет огромное значение и для экономики в целом, и для каждой растущей компании. Мы видим, что у бизнеса в Подмосковье есть серьезный потенциал и большое желание выходить на международный рынок. Об этом говорят итоги премии «Экспортер года» в ЦФО — подмосковные компании взяли почти вдвое больше призов по сравнению с 2022 годом и 6 раз стали победителями», — отметил Андрей Воробьев.

Он также рассказал, что на сегодняшний день в регионе работает порядка шести тысяч компаний-экспортеров, и задача правительства состоит в том, чтобы оказывать им всю необходимую поддержку. Так, ранее было подписано соглашение с Российским экспортным центром, в рамках которого стартовала интеграция услуг Инвестпортала Подмосковья и платформы «Мой экспорт» РЭЦ.

Ожидается, что это позволит бизнесу подавать заявку на все доступные меры поддержки на одной площадке. Кроме того, вместе с РЭЦ был запущен новый электронный сервис с пошаговым алгоритмом для начинающих экспортеров. А уже в сентябре запустят еще один новый сервис — «Контейнер для малого бизнеса», который упростит и удешевит логистику для экспортеров малого и среднего предпринимательства.

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