«Куча неприятных сюрпризов»: раскрыты главные подвохи покупки апартаментов

Апартаменты существенно дешевле классического жилья, но такой тип жилья несет в себе определенные риски. Как рассказала эксперт по недвижимости Милана Левченко, в отличие от обычной квартиры в апартаментах нельзя прописаться и порой даже «закрепиться» с помощью временной регистрации.

Также в апарт-комплексах не стоит рассчитывать и на развитую инфраструктуру, поскольку речь идет о нежилом помещении.

«При строительстве подобных объектов застройщики могут пренебрегать соблюдением технологических нормативов, так как речь идет о нежилом помещении. В итоге покупатель может получить нестандартный вариант планировки, проблемы с коммуникациями и инфраструктурой в целом и еще целую кучу неприятных сюрпризов», — отметила Левченко в беседе с корреспондентом интернет-издания «Подмосковье сегодня».

Есть у апартаментов еще один риск, уточнила эксперт. По факту застройщик не выкупает землю под данный объект, а арендует ее у властей, что чревато весьма негативными и неожиданными моментами, которые могут закончиться сносом здания.

«Также апартаменты сложнее продать, чем квартиру, потому что многие люди все же не рискуют приобретать такой вид недвижимости из-за ощутимых недостатков: отсутствия возможности прописаться, повышенных тарифов на коммунальные платежи. Конечно, перепродажа возможна, например, потенциальным инвесторам, однако нередко владельцам приходится долго ждать своего покупателя», — отметила Левченко.

Также есть риск оказаться вовлеченным в мошенническую схему, когда нечестные девелоперы продают апартаменты с помощью предварительного договора купли-продажи или соинвестирования, которые не закрепляются Росреестром.

«В итоге будущие владельцы не защищены от двойных продаж. Чтобы этого избежать, оформлять сделку нужно только по договору долевого участия (ДДУ)», — пояснила собеседница.

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