Купюры уходят в прошлое: жители Москвы и Подмосковья почти перестали платить наличными

Безналичные платежи набирают популярность уже не первый год. Свежая статистика ЦБ гласит, что их доля занимает свыше 81% в общем количестве транзакций.

В сообщении регулятора, поступившем в распоряжение редакции интернет-издания «Подмосковье сегодня», говорится, что за три квартала этого года жители Московского региона на территории всей страны и за ее пределами совершили по картам 10,3 млрд операций. Их совокупная сумма составила 31,5 трлн рублей

«Безналичная оплата товаров и услуг за этот период составила 81,7% от общего количества транзакций. На эти цели жители Москвы и области направили 10,3 трлн рублей, совершив 8,5 млрд операций. Москвичи в 45 раз, а жители Подмосковья в 47 раз чаще используют платежные карты для оплаты и переводов, чем для снятия наличных», — сообщили в пресс-службе ГУ Банка России по ЦФО корреспонденту интернет-издания «Подмосковье сегодня».

В целом, как отмечается в сообщении представителей регулятора, с января по конец сентября 2023 года российские банки выпустили на территории Московского региона 100,2 млн платежных карт — на 9,5% больше, чем за аналогичный период прошлого года. На 1 октября у москвичей было 77,5 млн карт, у жителей Подмосковья — 22,7 млн.

На территории Московского региона жители и гости совершили 19,2 млрд операций на сумму 24,3 трлн рублей, из них 18 трлн рублей — это оплата товаров и услуг. При снятии наличных средняя сумма составила 29,3 тыс. рублей.

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