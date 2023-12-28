«Не нужно никуда обращаться дополнительно»: выяснилось, кому из пенсионеров в декабре дадут по 15 тысяч рублей

Все пенсионеры России смогут получить денежные выплаты в размере 15 тысяч рублей до конца декабря. Новости об этом разлетелись по соцсетям и вызвали серьезные дискуссии, сообщает издание « Пруфы ».

Как оказалось, речь шла не о дополнительных средствах — интернет-пользователи просто неправильно поняли информацию о переносе пенсий.

Что произошло

Большинство пенсионеров действительно получат внеплановые выплаты в конце месяца, но это не помощь от правительства из резервного фонда. Речь идет о досрочном начислении пенсий за январь, а число в 15 тысяч вообще оказалось случайным — это просто размер пенсии в Подмосковье.

Из-за новогодних каникул 1-8 января банки не будут работать, поэтому выплаты пенсий за этот период решили перенести на более ранний срок. Ожидается, что граждане получат деньги между 27 и 29 декабря.

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Что изменится

Юрист Анастасия Билялова объяснила, что конкретно изменится для граждан. По ее словам, пенсионеры, получающие выплаты через банки, получат пенсию за январь досрочно. А вот те, кому пенсию доставляет «Почта России», получат выплаты по обычному графику — с 3 января.

«Все виды пенсий, включая страховые, социальные, накопительные и пенсии по инвалидности, будут выплачены в соответствии с этим графиком. Автоматические выплаты будут производиться Социальным фондом, и пенсионерам не нужно никуда обращаться дополнительно», — подчеркнула эксперт.

Ранее мы сообщали, какие дополнительные выплаты с 1 января получат пенсионеры.