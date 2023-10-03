Курс на ужесточение: выяснилось, как удастся привести доллар в норму

Ситуация на валютном рынке в последнее время остается нестабильной. Курс рубля продолжает расти по отношению к доллару и достиг отметки в 100 единиц.

Геополитическая напряженность

Такая динамика, рассказала профессор РЭУ им Г.В. Плеханова Наталья Проданова, вызывает беспокойство у инвесторов и экономических аналитиков. Но ее причины комплексные.

«Так как цены на нефть остаются ключевым фактором для экономики России, снижение цены на нефть влияет на курс рубля и вызывает его ослабление. Кроме того, экономики стран связаны, поэтому геополитическая напряженность между Россией и Западом тоже влияет», — пояснила экономист в беседе с корреспондентом интернет-издания «Подмосковье сегодня».

Это, по ее словам, оказало негативное влияние на экономику страны и привело к падению курса рубля. Также на него влияют мировые экономические тренды. Например, укрепление доллара США может привести к снижению стоимости российской валюты.

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Ужесточение валютного контроля

В целом, подчеркнула эксперт, ситуация на валютном рынке остается сложной и требует постоянного мониторинга со стороны финансовых экспертов и решительных действий со стороны регулятора. Так что в скором времени не исключены новые меры, стабилизирующие курс.

«В частности, в качестве таких мер государство сможет избрать ужесточение валютного контроля, например, снижение лимитов по выводу как валюты, так и рублей в зарубежные банки», — подчеркнула собеседница.

Ранее финансовый аналитик назвал наиболее выгодную валюту для хранения сбережений.