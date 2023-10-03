Финансовый аналитик Беляев назвал наиболее выгодную валюту для хранения сбережений

По словам финансового аналитика Михаила Беляева, на данный момент наиболее стабильной и надежной валютой является китайский юань. Об этом сообщает « Вечерняя Москва ».

Он уточнил, что на ее силу и устойчивость оказывает влияние того, что юань представляет собой национальную экономику КНР.

По мнению эксперта, нельзя утверждать, что американский доллар теряет свое влияние, просто идет сокращение его ареала.

Он отметил, что колебания курса юаня самые предсказуемые в силу жесткого госрегулирования.