«Курс рубля стабилизируется»: выяснилось, сколько будет стоить доллар к осени

Накануне состоялось экстренное совещание с участием президента РФ Владимира Путина по вопросу регулировки курсов валют. Как пишут «Ведомости», по его итогам было решено не принимать серьезных мер воздействия, так как экспортеры российского товара добровольно согласились увеличить продажи всей валютной выручки в РФ.

Как рассказал директор федерального методического центра по финансовой грамотности, доцент кафедры мировых финансовых рынков и финтеха РЭУ им. Г. В. Плеханова Денис Перепелица, только эта новость оказала эффект на курс доллара.

«С учетом договоренностей рынок отреагировал ослаблением американской валюты, которая теперь стоит 92 рубля за одну единицу. Если экспортеры продолжат выполнять свои обещания, то курс рубля стабилизируется на отметке 87-89 рублей за доллар», — поделился эксперт в беседе с корреспондентом интернет-издания «Подмосковье сегодня».

Однако, по его мнению, продавать валюту экспортерам невыгодно, поэтому для устойчивого курса необходимо законодательно закрепить обязательную продажу части валютной выручки, а также обеспечить контроль за тем, куда вывозят валюту из страны. Такие операции преимущественно должны быть связаны только с реальным импортом товаров.

«Если все структуры банковской системы будут работать эффективно, то можно ожидать закрепления курса рубля на уровне 85 рублей за один доллар уже осенью», — считает экономист.

Ранее мы сообщали, что курс доллара снизился на Мосбирже до 95 рублей.