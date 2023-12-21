«Либо ежемесячная, либо годовая оплата»: в платежки за ЖКУ могут вписать еще одну услугу за 5 тысяч рублей

Депутаты Госдумы выступили с предложением устанавливать в домах обязательные устройства, сигнализирующие об утечках газа. Плату за них могут возложить на россиян, считают эксперты.

Выше безопасность

Инициаторы проверки ссылаются на статистику, которая указывает на рост случаев взрыва газа в многоквартирных домах. Новая мера же, по их мнению, может существенно повысить безопасность граждан.

А вот заместитель завкафедрой институциональной экономики ИЭФ ГУУ Светлана Сазанова уже рассказала «Известиям» о том. что такая мера может стать поводом для появления новой графы в квитанциях за ЖКУ. При этом отмечается, что один такой сигнализатор обходится в 3.5-5 тыс. рублей.

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Каждый месяц или каждый год

Доцент кафедры финансов устойчивого развития РЭУ им. Г. В. Плеханова Мария Ермилова предположила, что, вероятнее всего, в платежках за газ появится строка обслуживания такого оборудования.

«На начальных этапах при установке сигнализатора будет взиматься оплата, далее же либо ежемесячная, либо годовая оплата за него, как и за обслуживание остального газового оборудования. Также есть вероятность, что сразу включат этот платеж именно в техническое обслуживание газового оборудования», — отметила Ермилова в беседе с корреспондентом интернет-издания «Подмосковье сегодня».

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