«Защитят добросовестных граждан»: выяснилось, как изменятся тарифы на электричество с 2024 года

В 2024 году некоторым регионам РФ придется в принудительном порядке изменить тарифы на электричество, сообщает « Коммерсантъ ».

Такое требование намерен выдвинуть ФАС из-за ситуации в субъектах, которые резко увеличили стоимость электроэнергии для бизнеса, но не ввели льготных лимитов потребления для населения.

Что произошло

По предварительной информации, речь идет о девяти российских регионах, а наибольшее возмущение антимонопольной службы вызвало решение, принятое в Иркутской области.

Власти субъекта просили запустить в РФ механизм дифференциации тарифов для населения из-за активного развития серого майнинга криптовалют. В итоге же в регионе оставили единый тариф, никак не привязанный к объемам потребления электричества.

В связи с этим и появилось решение о требовании привязать тарифы на электроэнергию для населения к объемам потребления. Ожидается, что реакция ФАС приведет к переменам уже в 2024 году.

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Что изменится

Дмитрий Романов, исполнительный директор ассоциации «Региональный Центр общественного контроля в сфере ЖКХ РТ», объяснил, что именно изменится и как это отразится на жизни граждан.

«Вся проблема в том, что тарифы на электричество для населения очень низкие, и бизнесу приходится делать перекрестное субсидирование. К тому же, правительство хочет побороться с незаконным майнингом. Дифференцированные тарифы на электроэнергию как раз защитят добросовестных потребителей, которые используют ее исключительно для бытовых нужд», — сообщил собеседник интернет-издания «Подмосковье сегодня».

Для населения тарифы, добавил он, будут утверждаться с учетом строгих ограничений индекса платы граждан. Таким ценам, согласно заявлениям ФАС, уделяется пристальное внимание. Решения же региональных органов могут отменить, если окажутся нарушены предельные уровни тарифов.

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