Мало шансов в борьбе с «Миром»: эксперт оценила перспективы новых платежных систем

Новые платежные системы не смогут конкурировать с той, которая имеет статус национальной. Такое мнение выразила доцент кафедры мировых финансовых рынков и финтеха РЭУ им. Г. В. Плеханова Татьяна Белянчикова.

Ранее Герман Греф в интервью РБК предложил создать еще одну платежную систему, которая могла бы конкурировать с НСПК «Мир». По его словам, это поможет усилить конкуренцию и, следовательно, улучшить качество продукта.

Однако экономист Белянчикова уточнила, что с тем, кто изначально находится в выигрышной ситуации, достаточно сложно конкурировать хотя бы потому, что его поддерживает государство.

«В свое время перевод бюджетников на обслуживание через карты «Мир» оказался вынужденной, но весьма эффективной мерой для развития платежной системы НСПК и получения ею серьезной доли на рынке», – рассказала эксперт корреспонденту интернет-издания «Подмосковье сегодня».

Также она уточнила, что одним из главных плюсов платежных систем Visa и Mastercard была возможность использовать их карты по всему миру. С отключением этой опции у карт данных систем такое конкурентное преимущество исчезло. А в нынешних условиях трудно ожидать, что оно появится у новой платежной системы, будет ли она частной или реализуемой с помощью или с согласия того же государства.

«К тому же, НСПК не станет «делиться» своей частью рынка – теми же пенсионерами или студентами, и это вполне объяснимо. Так что у частной платежной системы, даже финансируемой крупными частными банками, работающей на сверхновых технологиях и предлагающей сверхбонусы держателям своих карт, будет мало шансов противостоять картам «Мир», – подытожила эксперт.

По мнению Татьяны Белянчиковой, к этому вопросу можно было бы вернуться после снятия санкций. Но тогда такой системе придется конкурировать не только с НСПК, но и с крупнейшими мировыми игроками, которые не преминут попробовать вновь прийти на российский рынок платежных карт.

Ранее банкир оценил идею создания новой платежной системы в России.