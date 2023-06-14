«Будущее остается туманным»: банкир оценил идею создания новой платежной системы в России

По его словам, это поможет усилить конкуренцию в сегменте платежных систем, ведь только при таких условиях авторы продукта будут заинтересованы в его развитии.

Директор департамента банковских операций и обслуживания платежных карт Ренессанс банка Михаил Лейтес согласился с тем, что конкуренция нужна везде, но предположил, что подобного рода инициативу будет сложно претворить в жизнь.

«Проект создания второй платежной системы, которая не будет международной, трудно реализуется, так как такая система вряд ли будет востребована рынком. Попытки создания аналогичных систем уже предпринимались банками, но своих потребителей не нашли», – пояснил эксперт, беседуя с корреспондентом интернет-издания «Подмосковье сегодня».

В то же время он уточнил, что создание новой платежной системы влечет значительные трудозатраты на ее разработку, внедрение и поддержку. Она должна быть экономически выгоднее, чем существующая, чтобы к ней подключались новые участники – как банки, так и клиенты, магазины.

«С учетом того, что мир движется к цифровым деньгам и мгновенным платежам, будущее новой альтернативной платежной системы остается туманным. На данном этапе это выглядит больше, как идея, нежели как реальное предложение, так как конкретных преимуществ новинки представлено не было, так же, как и ее экономической модели», – подытожил Лейтес.

Ранее мы сообщали о том, что Россия и Турция создадут новую платежную систему для российских туристов.