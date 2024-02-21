Мало толку: российским звездам посоветовали не соваться в политику

Российским звездам не стоит идти в политику, так как в своем нынешнем статусе они могут принести гораздо больше пользы. Об этом заявил общественный деятель в сфере культуры и образования, политолог и руководитель продюсерского центра «Не надо ля ля» Олег Мальцев.

Он напомнил, что артисты, спортсмены и другие знаменитости могут формировать общественное мнение, а значит, и влиять на социально-политические процессы в стране.

«В конце 2023 года мы проводили исследование и выяснили, что более 60% россиян доверяют мнению и поддерживают позицию своих кумиров. При этом интерес к политической жизни страны у наших сограждан достаточно низкий. Сейчас активный интерес к политике проявляют не более 20% граждан, а за деятельностью представителей шоу-бизнеса и спорта следят более 80%», – рассказал Мальцев корреспонденту интернет-издания «Подмосковье сегодня».

Собеседник уточнил, что, когда происходят какие-то значимые политические события, аудитория с большим интересом ждет, что скажет по этому поводу та или иная звезда. Однако резкие высказывания могут вызвать негативные последствия.

«Мода на участие звезд и спортсменов в политической жизни страны распространялась с Запада в начале 90-х. Некоторые из заграничных медиаперсон доходили даже до президентского кресла: Рональд Рейган и Дональд Трамп в США, Владимир Зеленский на Украине. В России яркие примеры – Алина Кабаева, Мария Кожевникова, Николай Валуев, Ирина Роднина. Однако западная практика не особенно прижилась в российской почве», – добавил эксперт.

Он подчеркнул, в качестве звезд или спортсменов они имеют гораздо большее влияние, чем как политические деятели.

Этот парадокс объясняется просто: у россиян в принципе достаточно низкий уровень интереса к политике благодаря высокому рейтингу доверия к действующей власти. Также треть населения РФ уверена, что каждый должен заниматься своим делом. Поэтому российским селебрити не стоит стремиться на политическую арену и пытаться занять какие-то должности, гораздо эффективнее оставаться просто лидерами общественного мнения, подытожил Мальцев.

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