«Злой рок»: группа «Би-2» может остаться без средств к существованию, если не очистит репутацию
Психолог Костеренко посоветовал «Би-2» пойти по пути Филиппа Киркорова
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Выступления группы «Би-2» отменили теперь и в турецком Кемере, пишет SHOT. Ранее там планировался четырехдневный фестиваль «Каникулы с «Би-2», билеты на который стоили от 289 до 379 тыс. рублей с проживанием.
Отмена мероприятия состоялась на фоне скандала с депортацией артистов из Таиланда в Израиль. Ранее за рубежом отменяли выступления и других настроенных против России деятелей культуры. Среди них, например, комики Руслан Белый* и Максим Галкин*, оставшиеся без концертов в Таиланде и Индонезии.
Психолог и общественный деятель Сергей Костеренко считает, что к подобному исходу приводят народные недовольства.
«Такое впечатление, что отечественных звезд, выступивших против России, преследует злой рок. Возмездие все больше накрывает тех, кто не поддержал интересы страны, где долгое время жил и зарабатывал. Недовольство народа ведет к забвению таких артистов: их место на сцене уже заняли другие, зрители отвыкают от их творчества», — пояснил эксперт корреспонденту интернет-издания «Подмосковье сегодня».
В свою очередь, добавил Костеренко, организаторы концертов не хотят лишних сложностей из-за таких исполнителей, сеющих политические противоречия. Поэтому лучший способ вернуть все на круги своя — заняться «очищением» собственной репутации.
«Таким звездам шоу-бизнеса в перспективе стоит пойти по пути Филиппа Киркорова, который после скандала с «голой вечеринкой» приехал выступить в донецкую Горловку. Артистам можно попытаться искупить ошибки через благие поступки и поддержку интересов страны. В противном случае им предстоит народное забвение, жизнь в удалении от Родины. Будут зарабатывать, чем придется», — подытожил психолог.
Ранее группу «Би-2» повторно задержали в Таиланде.
*признаны иноагентами в РФ