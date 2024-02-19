«Злой рок»: группа «Би-2» может остаться без средств к существованию, если не очистит репутацию

Выступления группы «Би-2» отменили теперь и в турецком Кемере, пишет SHOT. Ранее там планировался четырехдневный фестиваль «Каникулы с «Би-2», билеты на который стоили от 289 до 379 тыс. рублей с проживанием.

Отмена мероприятия состоялась на фоне скандала с депортацией артистов из Таиланда в Израиль. Ранее за рубежом отменяли выступления и других настроенных против России деятелей культуры. Среди них, например, комики Руслан Белый* и Максим Галкин*, оставшиеся без концертов в Таиланде и Индонезии.

Психолог и общественный деятель Сергей Костеренко считает, что к подобному исходу приводят народные недовольства.

«Такое впечатление, что отечественных звезд, выступивших против России, преследует злой рок. Возмездие все больше накрывает тех, кто не поддержал интересы страны, где долгое время жил и зарабатывал. Недовольство народа ведет к забвению таких артистов: их место на сцене уже заняли другие, зрители отвыкают от их творчества», — пояснил эксперт корреспонденту интернет-издания «Подмосковье сегодня».

В свою очередь, добавил Костеренко, организаторы концертов не хотят лишних сложностей из-за таких исполнителей, сеющих политические противоречия. Поэтому лучший способ вернуть все на круги своя — заняться «очищением» собственной репутации.

«Таким звездам шоу-бизнеса в перспективе стоит пойти по пути Филиппа Киркорова, который после скандала с «голой вечеринкой» приехал выступить в донецкую Горловку. Артистам можно попытаться искупить ошибки через благие поступки и поддержку интересов страны. В противном случае им предстоит народное забвение, жизнь в удалении от Родины. Будут зарабатывать, чем придется», — подытожил психолог.

Ранее группу «Би-2» повторно задержали в Таиланде.

*признаны иноагентами в РФ