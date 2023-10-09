Масличные культуры в Подмосковье собрали на 30 тысячах гектаров

Масличные культуры в муниципалитетах региона собрали на тридцати тысячах гектаров, передает областной Минсельхозпрод. В текущем году собрать урожай планируют почти на сорока шести тысячах гектаров земли.

В ведомстве отметили, что план по сбору урожая масличных культур на текущий год в регионе выполнили уже на 68%.

На данном этапе валовый сбор превышает шестьдесят тысяч тонн. Средняя урожайность составляет более двадцати двух центнеров на гектар.

Ранее глава региона Андрей Воробьев сообщил, что подмосковные компании стали одними из лучших экспортеров страны.