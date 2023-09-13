Массовая паника: что будет с деньгами инвесторов после экстренной приостановки торгов на Мосбирже

Мосбиржа приостановила торги на срочном рынке. Эта новость успела напугать буквально всех инвесторов страны.

К диагностике приступили

Как сказано на официальном сайте MOEX, торговые операции были прекращены с 9:30 утра, однако причин случившегося представители Мосбиржи разъяснять не стали.

Лишь позже стало известно, что речь идет о некоем сбое в работе торгово-клиринговой системы. Специалисты уже приступили к соответствующей диагностике.

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Что будет с деньгами

Так или иначе, случившееся стало поводом для обсуждений и переживаний на различных инвестиционных форумах. С особой паникой столкнулись начинающие инвесторы. Их поспешила успокоить экономист, профессор РЭУ им. Г.В. Плеханова Наталья Проданова.

«Торги на​ срочном рынке приостановлены по техническим причинам. Поводов для паники нет. Причиной приостановки стал сбой в​ работе торгово-клиринговой системы. Об этом уже сообщила Мосбиржа.​ Данное событие никак не скажется на курсе доллара и деньгах игроков», — заявила экономист в беседе с корреспондентом интернет-издания «Подмосковье сегодня».

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