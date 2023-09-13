Массовая паника: что будет с деньгами инвесторов после экстренной приостановки торгов на Мосбирже
Фото: [freepik.com]
Мосбиржа приостановила торги на срочном рынке. Эта новость успела напугать буквально всех инвесторов страны.
К диагностике приступили
Как сказано на официальном сайте MOEX, торговые операции были прекращены с 9:30 утра, однако причин случившегося представители Мосбиржи разъяснять не стали.
Лишь позже стало известно, что речь идет о некоем сбое в работе торгово-клиринговой системы. Специалисты уже приступили к соответствующей диагностике.
Фото: [freepik.com]
Что будет с деньгами
Так или иначе, случившееся стало поводом для обсуждений и переживаний на различных инвестиционных форумах. С особой паникой столкнулись начинающие инвесторы. Их поспешила успокоить экономист, профессор РЭУ им. Г.В. Плеханова Наталья Проданова.
«Торги на срочном рынке приостановлены по техническим причинам. Поводов для паники нет. Причиной приостановки стал сбой в работе торгово-клиринговой системы. Об этом уже сообщила Мосбиржа. Данное событие никак не скажется на курсе доллара и деньгах игроков», — заявила экономист в беседе с корреспондентом интернет-издания «Подмосковье сегодня».
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