«Медкнижка и мессенджеры». Как пенсионеру заработать 50 тысяч в месяц?

Ритейл, общепит и склады – основные сферы, где пенсионеры могут найти дополнительный заработок, сообщила в интервью изданию «Газета.Ru» Анна Ларионова, директор по маркетингу цифровой платформы гибкой занятости Ventra Go!

По ее словам, чаще всего требуются помощники кассиров, работники залов, сборщики заказов, курьеры, повара и упаковщики. Для многих позиций нужна медкнижка, но платформы нередко компенсируют её оформление.

«Заработать на таких позициях можно от 2 тысяч рублей до 8 тысяч рублей в регионе, от 5 до 13 тысяч рублей в Москве», – пояснила эксперт.

При этом соискателю важно оценить свои силы: не все готовы к тяжестям и долгой нагрузке на ноги. Также обязательны базовые цифровые навыки – работа со смартфоном, приложениями, терминалами и электронными пропусками.

«2–4 выхода в неделю уже обеспечат достойную прибавку к пенсии. Однако выбирать нужно не по сумме вознаграждения, а скорее по собственной готовности выполнять ту или иную работу», – резюмировала Ларионова.

Ранее сообщалось о том, что работающим пенсионерам пересчитают и увеличат выплаты с августа.