Международный форум «Российская энергетическая неделя» пройдет в Москве
Фото: [Медиасток.рф]
В соответствии с распоряжением Правительства РФ от 27 сентября 2016 года №2026-р в период с 14 по 16 октября 2026 года на площадке ЦВЗ «Манеж» в Москве состоится IХ Международный форум «Российская энергетическая неделя».
Организаторы форума — Фонд Росконгресс и Министерство энергетики РФ при поддержке Правительства России и Правительства Москвы. Оргкомитет РЭН возглавляет заместитель председателя Правительства РФ А.В. Новак.
Подробная информация о форуме представлена на официальном сайте мероприятия.