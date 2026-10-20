Миллион за год: финансист раскрыл, реально такую сумму накопить при зарплате ₽150 тыс.

Доцент Финансового университета при правительстве РФ Петр Щербаченко заявил NEWS.ru , что при ежемесячной зарплате от 150 тыс. рублей можно без труда накопить один миллион рублей за год.

По его словам, важно контролировать расходы и регулярно откладывать значительную часть средств. Если говорить о чистом накоплении миллиона рублей с нуля за год, то для этого нужно откладывать ежемесячно около 83 тыс. рублей. Если открыть вклад под 15% годовых и пополнять его равными частями, ежемесячный взнос снизится до 77–78 тыс. рублей.

Эксперт добавил, что при доходе более 150 тыс. рублей в месяц цель означает жить на 60–70 тыс. рублей и откладывать остаток, однако здесь есть риск, поскольку требуется строго вести бюджет. Накопить 1 млн рублей при зарплате до 90 тыс. рублей за год значительно сложнее, поскольку придется откладывать большую часть, и в таком случае необходимо найти второй заработок и ввести жесткую экономию. Таким образом, достижение миллионной цели за год зависит не столько от абсолютного размера дохода, сколько от дисциплины и готовности ограничивать текущее потребление: при высоком доходе достаточно разумного планирования, а при низком — потребуются дополнительные источники заработка и жесткий контроль расходов.

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