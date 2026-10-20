Миллион за год: финансист раскрыл, реально такую сумму накопить при зарплате ₽150 тыс.
Эксперт Щербаченко: при зарплате ₽150 тыс. можно накопить миллион за год
Фото: [«Подмосковье сегодня»/Роман Малышенко]
Доцент Финансового университета при правительстве РФ Петр Щербаченко заявил NEWS.ru, что при ежемесячной зарплате от 150 тыс. рублей можно без труда накопить один миллион рублей за год.
По его словам, важно контролировать расходы и регулярно откладывать значительную часть средств. Если говорить о чистом накоплении миллиона рублей с нуля за год, то для этого нужно откладывать ежемесячно около 83 тыс. рублей. Если открыть вклад под 15% годовых и пополнять его равными частями, ежемесячный взнос снизится до 77–78 тыс. рублей.
Эксперт добавил, что при доходе более 150 тыс. рублей в месяц цель означает жить на 60–70 тыс. рублей и откладывать остаток, однако здесь есть риск, поскольку требуется строго вести бюджет. Накопить 1 млн рублей при зарплате до 90 тыс. рублей за год значительно сложнее, поскольку придется откладывать большую часть, и в таком случае необходимо найти второй заработок и ввести жесткую экономию. Таким образом, достижение миллионной цели за год зависит не столько от абсолютного размера дохода, сколько от дисциплины и готовности ограничивать текущее потребление: при высоком доходе достаточно разумного планирования, а при низком — потребуются дополнительные источники заработка и жесткий контроль расходов.
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