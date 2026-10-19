До решения ЦБ осталось несколько дней: что делать с вкладом, который заканчивается осенью

Если срок банковского вклада подходит к концу осенью, не стоит автоматически соглашаться на продление на тех же условиях. Перед новым договором лучше сравнить ставки в нескольких банках, проверить порядок начисления процентов и решить, какая часть накоплений должна оставаться доступной. Следующее заседание Банка России по ключевой ставке назначено на 23 октября. Как выбрать момент для продления вклада и не потерять потенциальный доход, интернет-изданию «Подмосковье сегодня» рассказал декан факультета экономики и менеджмента Московского областного филиала РАНХиГС, кандидат экономических наук, профессор Николай Головецкий.

Как напомнил эксперт, на 19 октября ключевая ставка составляет 14% годовых. Если вкладчик хочет зафиксировать действующие условия и уверен, что деньги не понадобятся в ближайшие месяцы, можно подобрать подходящий вклад уже сейчас. Ожидание решения ЦБ тоже имеет смысл, но не гарантирует более выгодных предложений: при повышении ключевой ставки банки могут улучшить условия, а при сохранении или снижении ставки доходность новых вкладов может не вырасти.

«Не стоит ждать до последнего дня. Лучше уже сейчас сравнить предложения нескольких банков и найти вариант под свои задачи. А решение Центробанка станет дополнительным ориентиром, если текущие условия покажутся неидеальными», — посоветовал Головецкий.

При сравнении важно смотреть не только на цифру в рекламе. Нужно учитывать эффективную ставку, которая отражает доходность с учетом капитализации, то есть начисления процентов на ранее накопленные проценты. Например, высокая номинальная ставка без капитализации может оказаться выгоднее предложения с капитализацией, но более низким процентом. Поэтому стоит сравнить итоговую сумму, которую банк выплатит за весь срок.

«Еще один важный пункт — досрочное снятие. Если при закрытии вклада раньше срока проценты пересчитают по ставке до востребования, часть ожидаемого дохода может исчезнуть. Лучше заранее определить, какую сумму можно отложить на несколько месяцев или дольше, а какую лучше оставить доступной. В некоторых случаях разумно разделить накопления: часть разместить на срочном вкладе, а часть держать на накопительном счете», — отметил экономист.

Перед подписанием договора также нужно проверить возможность пополнения, периодичность выплаты процентов и дополнительные условия повышенной ставки. Не стоит забывать и о страховании: средства в банках, участвующих в системе страхования вкладов, защищены в пределах ₽1,4 млн на одного вкладчика в одном банке с учетом предусмотренных законом условий. В результате выбирать стоит не просто самую высокую ставку, а вклад, который сочетает подходящую доходность с необходимой гибкостью.