«Мина замедленного действия»: цены на новостройки упадут после запрета рискованной ипотеки

Полный запрет рискованных схем ипотеки может привести к снижению цен на новостройки. Такое мнение выразила профессор РЭУ им. Г.В. Плеханова Наталья Проданова.

С зимы 2022 года ЦБ активно ужесточает политику в отношении рискованных ипотечных схем, ставки по которым зачастую ниже рыночной. Однако такого рода сделки продолжают совершаться, как сообщается в «Обзоре финансовой стабильности» Банка России. Если тенденция продолжится, регулятор оставляет за собой право ввести полный запрет на выдачу любых ипотечных кредитов, кроме рыночных и льготных.

«Все схемы с низкими процентными или так называемыми «околонулевыми» ипотечными ставками были практически «миной замедленного действия» для банков и заемщиков», — рассказала Проданова в беседе с корреспондентом «Подмосковье сегодня».

Вместе с тем, по ее словам, льготные схемы кредитования позволяли удерживать на плаву строительную отрасль, стимулируя спрос на продажи жилья на первичном рынке недвижимости. При этом очевидно, что цена на реализуемые новостройки по программам льготного кредитования была явно завышенной и далека от реальной рыночной.

«Отмена схем кредитования с низкими процентными ставками оздоровит рынок недвижимости. Цены на «новоиспеченное» жилье, вероятнее всего, пойдут на спад. Произойдет это, конечно, не одномоментно. С течением времени спрос на объекты недвижимости восстановится», — прогнозирует эксперт.

Ранее мы сообщали, что произойдет, если льготную ипотеку распространят на вторичку.