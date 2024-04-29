Минфин США разрешил ряд операций с российскими банками

Американское министерство финансов объявило о возобновлении операций с российскими банками до 1 ноября 2024 года. В списке не менее четырех кредитно-финансовых организаций.

В список американского Минфина попали российские ВТБ, зенит, Альфа-банк, Росбанк, а также сам Центробанк. Теперь этим организациям можно будет оформлять и проводить операции в сфере энергетики. Лицензия в ведомстве распространяется на сделки по газу, урану, нефти, углю и другие ресурсы.

«США до 1 ноября 2024 года разрешили операции с российскими банками для расчетов в сфере энергетики», — говорится в заявлении Минфина,

При этом разрешаются также операции, касаемо обмена ядерными, тепловыми и возобновляемыми источниками энергии.

Напомним, что санкции против банков РФ действовали с 2022 года. SDN-лист предполагал, что американским физическим и юридическим лицам нельзя проводить никакие финансовые сделки с организациями из РФ.

Ранее сообщалось, что власти США взяли под контроль Republic First Bank и закрыли его