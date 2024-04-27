Власти США взяли под контроль Republic First Bank и закрыли его
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Администрация Соединенных Штатов установила контроль над финансовой организацией Republic First Bank для того, чтобы закрыть ее. Это первое банкротство банка в Америке на протяжении 2024 года. Об этом сообщили РИА Новости.
Преемником закрытого банка была назначена Федеральная корпорация по страхованию вкладов.
«Банк Republic First, ведущий бизнес как Republic Bank, был сегодня закрыт департаментом по банкам и ценным бумагам штата Пенсильвания», - указало данное ведомство.
Эта корпорация уже добилась того, что все активы обанкротившегося банка, а также большая часть его депозитов, были переданы другому финансовому учреждению под названием Fulton Bank. Это сделано в интересах вкладчиков. Теперь все филиалы закрытого банка будут работать под вывеской новой организации, они откроются не позже понедельника. Данное банкротство является первым в текущем году, после того, как в осенью 2023 года в Айове закрылся Citizens Bank.
Ранее депутат Госдумы Чаплин напомнил жителям России, что при процедуре банкротства банки не имеют права отобрать у них единственное жилье. Также у него невозможно конфисковать машину, если она используется для семейных нужд.