Власти США взяли под контроль Republic First Bank и закрыли его

Администрация Соединенных Штатов установила контроль над финансовой организацией Republic First Bank для того, чтобы закрыть ее. Это первое банкротство банка в Америке на протяжении 2024 года. Об этом сообщили РИА Новости .

Преемником закрытого банка была назначена Федеральная корпорация по страхованию вкладов.

«Банк Republic First, ведущий бизнес как Republic Bank, был сегодня закрыт департаментом по банкам и ценным бумагам штата Пенсильвания», - указало данное ведомство.

Эта корпорация уже добилась того, что все активы обанкротившегося банка, а также большая часть его депозитов, были переданы другому финансовому учреждению под названием Fulton Bank. Это сделано в интересах вкладчиков. Теперь все филиалы закрытого банка будут работать под вывеской новой организации, они откроются не позже понедельника. Данное банкротство является первым в текущем году, после того, как в осенью 2023 года в Айове закрылся Citizens Bank.

Ранее депутат Госдумы Чаплин напомнил жителям России, что при процедуре банкротства банки не имеют права отобрать у них единственное жилье. Также у него невозможно конфисковать машину, если она используется для семейных нужд.