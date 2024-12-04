Минпромторг предложил допускать к тяжелым производствам 16-летних подростков

В России стоит внести корректировки в постановление кабинета министров с перечнем работ с вредными или опасными условиями труда и тяжелых работ, к которым пока законодательно запрещается привлекать несовершеннолетних. Об этом со ссылкой на рекомендацию Минпромторга информирует ТАСС.

Как отметили в ведомстве, необходимо разрешить допуск к ряду указанных производств российским гражданам с 16 лет.

«Действующие сегодня ограничения не учитывают изменения в этих отраслях и модернизацию рабочих мест за последние годы», — пояснили в Минпромторге.

Отмечается, предложение ведомства якобы должно также поспособствовать повышению роли среднего профобразования в кадровом обеспечении российского производства.

Ранее сообщалось, что инвалиды I и II групп, не достигшие возраста совершеннолетия работники, согласно российскому законодательству, не должны работать более 40 часов в неделю. Об этом поведала член комитета Госдумы по социальной политике Светлана Бессараб.