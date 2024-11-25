Российским инвалидам и подросткам напомнили о положенном сокращенном рабочем дне

Инвалиды I и II групп, не достигшие возраста совершеннолетия работники, согласно российскому законодательству, не должны работать более 40 часов в неделю. Об этом в беседе с РИА Новости поведала член комитета Госдумы по социальной политике Светлана Бессараб.

Как отметила парламентарий, то же самое касается и работающих в сельской местности представительниц слабого пола. Что касается подростков до 16 лет, то они не должны перерабатывать 25 часов в неделю. А категории россиян в возрасте до 18 лет — не более 35 часов.

«…Для работников, являющихся инвалидами I или II группы, — не более 35 часов в неделю, для женщин, работающих в сельской местности, установлена сокращенная продолжительность рабочей недели…» — указала законодатель.

Ранее юрист Иванова напомнила, кто из трудоустроенных россиян может рассчитывать на 13-ю зарплату в 2024 году.